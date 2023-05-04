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4 травня 2023, 16:50 Читать на русском

У «Біржовому університеті» стартує перший практичний курс із торгівлі опціонами

Збільште дохідність свого інвестиційного портфеля, отримайте можливість заробити на ринково-нейтральних угодах та захеджуйте ризики рецесії чи кризи. Ви можете це зробити за допомогою поставочних опціонів на фондовому ринку США.

Збільште дохідність свого інвестиційного портфеля, отримайте можливість заробити на ринково-нейтральних угодах та захеджуйте ризики рецесії чи кризи.
Фото: Біржовий університет

Що таке опціони та для кого вони корисні?

Опціон — це контракт не на саму купівлю або продаж, а на право купити або продати актив за фіксованою ціною в певний момент у майбутньому. Опціон на купівлю називають CALL-опціон, а на продаж — PUT-опціон. Торгують ними теж виключно на біржі.

Опціони — складний фінансовий інструмент, який може принести прибуток у декілька разів більше вкладень. Цей інструмент особливо актуальний зараз, коли на ринку ІРО затишшя, але хочеться наростити доходи. Розуміти, як він працює, корисно і спекулянтам, і інвесторам, які хочуть заробити та знизити ризики при торгівлі на біржі.

Цей курс підходить для інвесторів, які вже мають середній рівень знань і досвід інвестування на основі технічного та фундаментального аналізу. Опціони — інструмент високоризиковий, тому потребує знань і підготовки.

Які можливості дає торгівля опціонами?

Торгівля опціонами надає інвесторам різноманітні можливості для захисту своїх інвестицій та заробітку на різниці в цінах активів. Деякі з головних переваг торгівлі опціонами включають:

  1. Використання опціонів дозволяє більш ефективно використовувати капітал.

  2. Можна усереднити позицію з мінімальними ризиками.

  3. Опціони дають можливість інвесторам захистити свої інвестиції від негативних коливань на ринку.

  4. Цей інструмент допомагає знижувати ризики, тому його часто використовують як інструмент для хеджування.

  5. Опціони дають більше можливостей для побудови стратегій.

  6. Вони можуть дати більшу економічну вигоду, ніж просто акції, і за менші кошти.

  7. Можна використовувати різні опціонні стратегії, які відповідатимуть цілям роботи кожного інвестора.

  8. Інвестори можуть використовувати опціони для покриття ризиків IPO в період lock-up, коли акції не можуть бути продані.

Чому варто відвідати курс по роботі з опціонами?

Прокачаний інвестор має відмінно володіти ризик-менеджментом та хеджувати свої позиції, знати як отримати вигоду і від зростання, і від падіння акцій, тримати свої позиції під контролем та бути готовим до будь-якого повороту подій. Тому отримайте потрібні знання на курсі «Опціони для портфельного інвестора». Ви будете вміти читати опціони, розраховувати їхню ціну, правильно вибирати угоди, керувати ризиками та складати опціонні стратегії.

Курс триває 2 тижні: щоденні заняття, теорія в записі й практика та розбори угод наживо. Також для вивчення будуть доступні 23 додаткових матеріали, постійна підтримка у чаті й тариф із перевіркою домашніх завдань.

Програма курсу містить понад 5 годин теоретичної інформації та 60% практики (4 прямі ефіри) за основними пунктами:

  • вся теоретична база

  • категорії та ціна опціонів;

  • розпад опціонів, греки;

  • помилки й правила операцій з опціонами;

  • виписування CALL та PUT-опціонів;

  • опціонні стратегії;

  • страхування ризиків

Автор і лектор курсу 一 Богдан Сидоренко, що використовує опціони у своїй стратегії з 2018 року. Крім цього, він інвестує та працює з фінансовими активами на фондових ринках США та ЄС з 2014 року.

Як зареєструватися?

Навчання такого типу ще не було в Україні. Курс готували 3 місяці. Навчання запускає «Біржовий університет» — проєкт із низкою навчальних програм різного рівня складності для тих, хто хоче отримувати пасивний дохід від цінних паперів. Практичний курс стартує 8 травня. Займайте своє місце на курсі за посиланням.

Джерело: Мінфін
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