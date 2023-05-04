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4 травня 2023, 16:15 Читать на русском

Фонд держмайна втретє спробує продати завод «Електронмаш» у Києві

Фонд держмайна втретє спробує продати на приватизаційному аукціоні завод «Електронмаш» у Києві. Аукціон заплановано на 29 травня, стартова ціна — 61,3 млн грн (без урахування ПДВ). Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Фонд держмайна втретє спробує продати на приватизаційному аукціоні завод «Електронмаш» у Києві.

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«Електронмаш» був одним з найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин в СРСР — тут працювало близько 10 000 тисяч людей.

Після переходу до ринкової економіки завод не зміг пристосуватися до конкуренції та повільно перетворювався на руїни", — йдеться у повідомленні.

У Фонді підкреслили, що підприємство має прострочену кредиторську заборгованість майже 21,4 млн грн. Останніми роками показувало суттєві збитки. Так, у 2022 році «Електронмаш» отримав 8,2 млн грн збитку, у 2021 році — 24 млн грн, у 2020-му — 10,9 млн грн.

При цьому на підприємстві скорочується кількість працівників. Якщо в 2020 році на «Електронмаші» працювали 175 співробітників, то в 2021 році вже 149, а в 2022 році — 127.

«В столиці на території „Електронмашу“ розташовані 36 об'єктів нерухомості. Серед них цехи та адмінбудівлі. На балансі „Електронмашу“ 31 транспортний засіб та база відпочинку у селі Соколівка Чернігівської області», — додали у ФДМУ.

У Фонді також заявили, що попередні два аукціони з продажу «Електронмашу» могли принести в бюджет 970 млн грн та 430 млн грн, проте «недобросовісні інвестори не завершили покупку у встановлений термін».

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Джерело: Мінфін
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