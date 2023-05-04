Виторг Volkswagen збільшився на 21,5% у першому кварталі

За результатами першого кварталу виторг Volkswagen збільшився на 21,5%. Цьому сприяло зростання продаж в європейських країнах та Північній Америці, а також підвищення цін. При цьому операційний прибуток у річному співвідношенні знизився, повідомили аналітики LBLV .

У звітному періоді виторг становив 76 мільярдів євро. Щодо операційного прибутку, він знизився з 8 мільярдів євро до 5,7 мільярда євро. При цьому показник все одно перевищив прогноз аналітиків у 5,48 мільярда євро.

Стало відомо, що підрозділ компанії з розробки програмного забезпечення Cariad зазнав збитків у 400 мільйонів євро.

Автовиробник повідомив, що зростання доходів пов'язане з високими продажами у Північній Америці та Європі. У LBLV повідомили, що на території Західної Європи було замовлено 1,8 мільйона машин, з яких 260 тисяч — це електрокари.

За перші три місяці поточного року загальні поставки компанії збільшились на 7,5%, порівняно з попереднім роком. При цьому березневі поставки були на 23,9% вищими, ніж у 2022 році.

Незважаючи на це, у першому кварталі постачання машин Volkswagen до Піднебесної знизились на 14,5%. Аналітики компанії впевнені, що постачання в цей регіон можуть відновитися найближчим часом завдяки розширенню модельного ряду та цікавим для Китаю технологіям.

Також автовиробник підтвердив прогноз на 2023 рік та повідомив, що оновлена стратегія буде представлена наприкінці червня.

Акції Volkswagen сьогодні піднялися на 0,48% до 124,82 євро.

Рита Котова, фінансовий аналітик LBLV