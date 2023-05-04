Виторг Volkswagen збільшився на 21,5% у першому кварталі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 травня 2023, 15:50 Читать на русском

Виторг Volkswagen збільшився на 21,5% у першому кварталі

За результатами першого кварталу виторг Volkswagen збільшився на 21,5%. Цьому сприяло зростання продаж в європейських країнах та Північній Америці, а також підвищення цін. При цьому операційний прибуток у річному співвідношенні знизився, повідомили аналітики LBLV.

У звітному періоді виторг становив 76 мільярдів євро. Щодо операційного прибутку, він знизився з 8 мільярдів євро до 5,7 мільярда євро. При цьому показник все одно перевищив прогноз аналітиків у 5,48 мільярда євро.

Стало відомо, що підрозділ компанії з розробки програмного забезпечення Cariad зазнав збитків у 400 мільйонів євро.

Автовиробник повідомив, що зростання доходів пов'язане з високими продажами у Північній Америці та Європі. У LBLV повідомили, що на території Західної Європи було замовлено 1,8 мільйона машин, з яких 260 тисяч — це електрокари.

За перші три місяці поточного року загальні поставки компанії збільшились на 7,5%, порівняно з попереднім роком. При цьому березневі поставки були на 23,9% вищими, ніж у 2022 році.

Незважаючи на це, у першому кварталі постачання машин Volkswagen до Піднебесної знизились на 14,5%. Аналітики компанії впевнені, що постачання в цей регіон можуть відновитися найближчим часом завдяки розширенню модельного ряду та цікавим для Китаю технологіям.

Також автовиробник підтвердив прогноз на 2023 рік та повідомив, що оновлена стратегія буде представлена наприкінці червня.

Акції Volkswagen сьогодні піднялися на 0,48% до 124,82 євро.

Рита Котова, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами