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4 травня 2023, 13:24 Читать на русском

У Prozorro.Продажі з початку року провели аукціонів на 1,9 млрд грн

У системі Prozorro.Продажі з початку 2023 року успішно завершилися понад 4,5 тис. аукціонів на загальну суму 1,89 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АТ«Прозорро.Продажі».

У системі Prozorro.

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Успішні аукціони

«За поточний рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося понад 4,5 тис. е-аукціонів. Загальна сума коштів, які надійдуть до бюджетів різних рівнів, становить 1,89 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

За інформацією держпідприємства, до найбільш прибуткових напрямів входять мала приватизація державної та комунальної власності (307 млн грн), продаж майна та активів (270 млн грн), продаж та оренда землі (170 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (127 млн грн) та продажу активів банків, які виводяться з ринку (946 млн грн).

Наголошується, що на етапі закриття угод наразі перебувають 1 658 аукціонів, від яких до бюджетів може надійти 1,93 млрд грн.

Станом на 2 травня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 4 тис. онлайн-аукціонів.

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Джерело: Мінфін
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