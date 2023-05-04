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4 травня 2023, 10:51 Читать на русском

Падіння американських акцій та зростання золота: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Американські акції завершили середу падінням

S&P 500 втратив 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 0,5%, а індекс Dow Jones знизився на 0,8%.

Учасники ринку зберегли обережний настрій після підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою на 0,25%.

Тим часом голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що американська економіка, ймовірно, впаде в легку рецесію.

Крім того, Пауелл не повідомив, коли регулятор закінчить свою кампанію щодо підвищення ставок, що зберігає невизначеність щодо майбутньої грошово-кредитної політики ФРС.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,5%, китайський Shanghai Composite додав 0,6%, гонконгський Hang Seng збільшився приблизно на 1%, сінгапурський STI практично не змінився, а південнокорейський Kospi скоротився на 0,4%.

Стримані настрої інвесторів в Азії також пов'язані з тим, що ФРС продовжила підвищувати процентні ставки, довівши їх до діапазону 5−5,25% найвищого рівня з серпня 2007 року.

Фондовий ринок Японії закрито у четвер через святкування Дня Конституції.

Акції регіональних банків США продовжують знижуватись

За підсумками вчорашніх торгів галузевий індекс S&P Regional Banks знизився приблизно на 2%.

Розпродаж акцій регіональних банків США продовжився після повідомлень Bloomberg про те, що ще один американський кредитор Pacific Western Bank (PacWest) розглядає різні стратегічні варіанти для свого порятунку, включаючи продаж банку. Внаслідок цих новин акції каліфорнійського кредитора знизилися на 60% у середу після закриття торгів.

Різко подешевшали й акції інших регіональних банків, включаючи папери Western Alliance Bancorp (-38%), Comerica (-7,3%) та Zions Bancorp (-9,1%).

Дрібні американські банки стикаються з труднощами, оскільки зростання відсоткових ставок знижує вартість їх довгострокових інвестицій, збільшуючи вартість фінансування, зауважує Bloomberg.

Ціни на золото знову знаходяться поблизу історичних максимумів

У ході сьогоднішніх торгів спотова ціна золота досягла $2040 за унцію, що нижче за історичний максимум у $2072,49 всього на 1,5%.

Економічна невизначеність і долар, що слабшає, підтримують зростання вартості золота останнім часом.

На думку аналітиків, побоювання щодо банківської кризи у США також спонукає інвесторів виявляти обережність щодо ризикових активів, підвищуючи при цьому привабливість золота.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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