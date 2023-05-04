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4 травня 2023, 10:44 Читать на русском

США дозволили власнику Київстару продати російський Білайн

Холдингова компанія Veon з Нідерландів, якій належить Київстар, отримала дозвіл на продаж своїх російських активів від OFAC — санкційного підрозділу Міністерства фінансів США. Про це йдеться у квартальному звіті компанії, пише Ліга.

Холдингова компанія Veon з Нідерландів, якій належить Київстар, отримала дозвіл на продаж своїх російських активів від OFAC — санкційного підрозділу Міністерства фінансів США.
Фото: akket.com
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Дозвіл на продаж

Як зазначається, дозвіл було отримано 15 квітня.

Veon належить 100% російського телекомунікаційного оператора «Вимпелком», який надає послуги під брендом «Білайн».

У листопаді 2022 року стало відомо, що він планує передати російський бізнес місцевому топменеджменту.

Холдинг отримає від продажу активу 130 млрд рублів ($1,64 млрд). Основна сума угоди буде виплачена внаслідок того, що російський бізнес переведе на себе частину групового боргу.

Вимпелком — другий за кількістю абонентів (47 млн) серед усіх операторів холдингу Veon, більше — тільки у пакистанського Jazz (75,5 млн).

Для порівняння, в Україні у Veon менше ніж 25 млн клієнтів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
4 травня 2023, 10:49
#
Интересно когда зеленые соизволят отобрать Киевстар у маскалей?!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 травня 2023, 12:28
#
Никогда
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