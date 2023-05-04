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4 травня 2023, 10:16 Читать на русском

Норвегія виділяє Україні 378 мільйонів євро на гуманітарну та бюджетну сфери

Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою. Про це прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував Володимира Зеленського в середу під час зустрічі в Гельсінкі, пише Укрінформ.

Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою.
Фото: president.gov.ua

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Куди підуть кошти

Кошти будуть спрямовані на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема, для забезпечення українців електро- та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень.

Зазначається, що гроші виділяються в рамках Програми підтримки Нансена для України. Раніше 168 млн євро з фонду пішли на підтримання критично важливих послуг.

Читайте: Норвегія затвердила п’ятирічну програму підтримки для України майже на 7 мільярдів євро

«Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, аби гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу», — заявив прем'єр-міністр.

В уряді Норвегії нагадали, що країна взяла на себе зобов'язання надавати Україні 1,2 млрд євро щороку протягом п'яти років (у 2023−2027 рр.), загальна сума допомоги має сягнути 6,3 млрд євро.

Цьогоріч половина визначених коштів надійде у вигляді військової допомоги, решта — на гуманітарні цілі.

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Джерело: Мінфін
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