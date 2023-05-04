Минулої доби українські захисники ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 192 590 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
650 російських окупантів, 5 танків та 18 БПЛА. Втрати ворога за 3 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 192590 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 3707 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7216 (+17) од,
- артилерійських систем — 2962 (+16) од,
- РСЗВ — 547 (+3) од,
- засоби ППО — 304 (+4) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2523 (+18),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5886 (+21) од,
- спеціальна техніка — 370 (+7).
Джерело: Мінфін
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