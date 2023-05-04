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4 травня 2023, 9:40 Читать на русском

Мінфін планує відновити середньострокове бюджетне планування

Наступного року Міністерство фінансів України планує повноцінно відновити середньострокове бюджетне планування. Про це розповів перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін.

Наступного року Міністерство фінансів України планує повноцінно відновити середньострокове бюджетне планування.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Улютін зауважив, що повноцінне відновлення середньострокового бюджетного планування відбудеться в наступному році, з підготовкою Бюджетної декларації на 2025−2027 роки, що розпочнеться вже у лютому.

У 2023 році Мінфін планує разом із проєктом державного бюджету на 2024 рік подати також прогноз основних макроекономічних та бюджетних показників на 2025 — 2026 роки, включаючи загальні доходи, видатки та дефіцит.

Нагадаємо

Вперше трирічну Бюджетну декларацію було схвалено в Україні у 2021 році. Запроваджена модель середньострокового бюджетного планування базується на позитивному досвіді європейських країн, зазначав під час презентації Бюджетної декларації на 2022−2024 роки у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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