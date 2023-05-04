Мінфін планує відновити середньострокове бюджетне планування

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Улютін зауважив, що повноцінне відновлення середньострокового бюджетного планування відбудеться в наступному році, з підготовкою Бюджетної декларації на 2025−2027 роки, що розпочнеться вже у лютому.

У 2023 році Мінфін планує разом із проєктом державного бюджету на 2024 рік подати також прогноз основних макроекономічних та бюджетних показників на 2025 — 2026 роки, включаючи загальні доходи, видатки та дефіцит.

Нагадаємо

Вперше трирічну Бюджетну декларацію було схвалено в Україні у 2021 році. Запроваджена модель середньострокового бюджетного планування базується на позитивному досвіді європейських країн, зазначав під час презентації Бюджетної декларації на 2022−2024 роки у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.

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