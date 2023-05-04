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4 травня 2023, 9:17 Читать на русском

Мінекономіки отримало від Western NIS Enterprise Fund $100 тисяч на підтримку малого бізнесу

Міністерство економіки підписало меморандум з Western NIS Enterprise Fund, що передбачає надання $100 тис. для фінансування урядової програми «Власна справа» в рамках проєкту єРобота. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерство економіки підписало меморандум з Western NIS Enterprise Fund, що передбачає надання $100 тис.

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Що відомо

За програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант до 250 тис грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.

«Через фінансову підтримку мікро- й малого підприємництва ми не лише стимулюємо активізацію економіки, ми ще й підвищуємо рівень зайнятості населення, адже підприємці створюють нові робочі місця. Зокрема, отримувачі мікрогрантів минулого року створять 8000 робочих місць.

Ми вдячні нашим партнерам за долучення до фінансування грантової програми, що сприятиме розвитку підприємництва та пришвидшить економічне відновлення України", — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

Програма «Власна справа» надає можливість отримати мікрогрант від 50 тис грн до 250 тис грн на старт або розвиток свого бізнесу. Обов'язковою умовою надання гранту є створення 1−2 нових робочих місць, залежно від суми гранту.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Заявки на отримання грантів подаються через портал Дія.

Торік мікрогранти за програмою «Власна справа» отримали 3 300 заявників на загальну суму 777 млн грн. У 2023 році на програму передбачено бюджетом 1,8 млрд грн, що дозволить видати 10 тисяч мікрогрантів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
4 травня 2023, 10:03
#
Не дуже багато, але суттєво. Дякуємо. 👍
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