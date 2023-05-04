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4 травня 2023, 8:52 Читать на русском

Збитки від карткового шахрайства торік зросли на 46% — НБУ

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році. Про це повідомили у Нацбанку.

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень.
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При цьому кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були зазнані збитки, зросла на 8%.

«У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (у 2021 році — 1 600 гривень).

Водночас якщо порахувати рівень збитків від незаконних дій із платіжними картками в загальній сумі всіх видаткових операцій з платіжними картками, то він залишився відносно низьким. Так, на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків", — йдеться у повідомленні.

Читайте: З карткових рахунків українців у 2022 році вкрали мільярд: чому збільшується кількість пограбувань

За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрія Поддєрьогіна, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% — через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

«З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них — більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції», — заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергій Т
Сергій Т
4 травня 2023, 10:11
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Головні причини: незнання, неуважність, легковажність, лінь самих громадян. У воєнний час будь-яка інформація має піддаватися сумніву і перевірці.
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