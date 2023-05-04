Збитки від карткового шахрайства торік зросли на 46% — НБУ

При цьому кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були зазнані збитки, зросла на 8%.

«У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (у 2021 році — 1 600 гривень).

Водночас якщо порахувати рівень збитків від незаконних дій із платіжними картками в загальній сумі всіх видаткових операцій з платіжними картками, то він залишився відносно низьким. Так, на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків", — йдеться у повідомленні.

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За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрія Поддєрьогіна, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% — через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

«З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них — більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції», — заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.