Виконавча рада Світового банку підтримала призначення на посаду президента колишнього виконавчого директора Mastercard Аджая Бангу. Про це йдеться у повідомленні Світового банку.
Екскерівник Mastercard очолив Світовий банк
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«Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері», — заявила міністра фінансів США Джанет Єллен.
Вона зауважила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.
«Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами — від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, — глибоко пов’язані між собою», — зазначила Єллен.
Що відомо про нового очільника
Аджай Банга раніше був президентом і генеральним директором Mastercard. Він був почесним головою Міжнародної торгової палати, виконуючи обов’язки голови у 2020−2022 роках. Він також є співзасновником Інституту кіберготовності та був віцеголовою Економічного клубу Нью-Йорка.
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