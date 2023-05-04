4 травня європейська валюта подорожчала на 26 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,36 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні.
Євро подорожчало на 26 копійок. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
3 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,10 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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