До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 3 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 3 травня
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Закриття 3 травня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,33/40,73
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40,34/40,74
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,85 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 41,40−41,60 грн.
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