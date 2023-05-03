Курс валют на вечір 3 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 3 травня Закриття 3 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,33/40,73 40,34/40,74 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,85 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 41,40−41,60 грн.

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