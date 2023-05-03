Доходи Пенсійного фонду України зросли до 249,5 мільярда

Як розподілилися доходи

Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 138,4 млрд гривень (+24,7 млрд гривень),

Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 82,9 млрд гривень (+24,7 млрд гривень),

Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 19,7 млрд гривень.

Кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році — 8,5 млрд гривень.