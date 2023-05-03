Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 77,6 млрд гривень (на 45,1%) до 249,5 млрд гривень. Частково збільшення пов'язане із новими повноваженнями ПФУ. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Доходи Пенсійного фонду України зросли до 249,5 мільярда
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Як розподілилися доходи
- Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 138,4 млрд гривень (+24,7 млрд гривень),
- Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 82,9 млрд гривень (+24,7 млрд гривень),
- Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 19,7 млрд гривень.
Кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році — 8,5 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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