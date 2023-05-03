68,9 млн грн виплатила клієнтам СК «Експрес Страхування» у 1 кварталі 2023 року

Виплати клієнтам СК «Експрес Страхування» , що входить до сім'ї компаній групи УкрАВТО, у січні-березні 2023 року склали 68,9 млн грн. Це на 43,3% або на 20,8 млн грн більше аналогічного показника 2022 року та на 31,9% перевищує показник 1 кварталу 2021 року.

В тому числі виплати з КАСКО склали 59,6 млн грн, що становить 86,5% всіх виплат, а виплати з Автоцивілки — 6,3 млн грн (9,2% виплат).

Страхові платежі Компанії за цей період склали 141,1 млн грн, у тому числі з КАСКО — 125,2 млн грн, з Автоцивілки — 11,1 млн грн. Порівняно з січнем-березнем 2022 року сума зібраних страхових платежів зросла на 41,9%, зокрема з КАСКО — на 41,2%, з Автоцивілки — на 101,6%.

Активи компанії за цей період зросли на 16,2% і станом на 31.03.23 склали 646,9 млн грн, з яких 587,8 млн грн зосереджені в грошових коштах або їх еквівалентах. Власний капітал збільшився на 56,3%, до 262,9 млн грн, а фактичний запас платоспроможності Компанії майже в 3 рази перевищив нормативний показник, встановлений Законом України «Про страхування», і досяг 262,3 млн грн

«Ми продовжуємо приділяти особливу увагу фінансовим показникам Компанії, які є найважливішим контролером фінансової стійкості та стабільності страховика. Ми постійно збільшуємо наші активи, понад 90% яких зберігаємо саме у грошових коштах та їх еквівалентах, для проведення виплат клієнтам у найшвидший можливий час та виконання наших зобов’язань перед ними в повному обсязі. Крім того увагу приділяємо також збільшенню фактичного запасу платоспроможності Компанії, який наразі майже втричі перевищує нормативний показник. При цьому ми продовжуємо розвивати наш страховий сервіс, який не завершується на виплаті, а супроводжує клієнта до повного відновлення авто. Наша мета — надавати тільки якісне страхування нашим клієнтам, тож ми намагаємось досягти нового рівня роботи — створити емпативний страховий сервіс», — зазначила директор СК «Експрес Страхування» Тетяна Щучьєва.

Про компанію

ТДВ «Експрес Страхування» засновано у 2008 році за участю лідера українського автомобільного ринку — Корпорації «УкрАВТО». Компанія спеціалізується на автомобільному страхуванні. Стабільно висока швидкість врегулювання подій у Компанії забезпечена оптимальною взаємодією з партнерськими СТО.

Компанія входить у число найбільш капіталізованих на страховому ринку та 6 років поспіль міцно утримує лідерські позиції в ТОП-10 рейтингу впливового на страховому ринку України журналу Insurance TOP за обсягом страхових премій.