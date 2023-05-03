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3 травня 2023, 16:20 Читать на русском

Кількість людей у світі, що зіткнулися голодом, зросла за рік на третину (дослідження)

Кількість людей у світі, що зіткнулися голодом, зросла за рік на третину і досягла 257,8 млн осіб у 58 країнах, випливає з доповіді Глобальної мережі проти продовольчих криз (Global Network Against Food Crises, GNAFC). Кількість голодуючих безперервно зростає з 2018 року, коли їх було 112,7 млн.

Кількість людей у світі, що зіткнулися голодом, зросла за рік на третину і досягла 257,8 млн осіб у 58 країнах, випливає з доповіді Глобальної мережі проти продовольчих криз (Global Network Against Food Crises, GNAFC).
Фото: ukrinform.ua

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Голод наступає

Жителі семи країн (Сомалі, Південний Судан, Ємен, Афганістан, Гаїті, Нігерія та Буркіна-Фасо) у 2022 році стикалися з голодом, наслідки якого GNAFC оцінює як катастрофічні.

До десятки країн/територій із найбільшою кількістю людей, які переживають кризову ситуацію з продовольчою безпекою, організація включила Україну — 8,9 млн осіб, чверть населення країни.

Війна Росії нанесла серйозний вплив на економіку України, підірвавши кошти для існування її мешканців, а безробіття та зростання цін на продукти харчування та опалення знижують купівельну спроможність у країні, наголошується у документі.

Читайте: Миру загрожує голод через закриття українських портів — ООН

У доповіді GNAFC наголошується, що у 2022 році економічні потрясіння перевершили конфлікти як основний фактор гострої нестачі продовольства у світі з точки зору числа країн, які торкнулися голоду (27).

Війна Росії в Україні порушила сільськогосподарське виробництво та торгівлю у Чорноморському регіоні, що сприяло зростанню світових цін на продовольство у першій половині 2022 року. Особливо постраждали країни з низьким рівнем доходу, що залежать від імпорту продовольства.

Ціни на продовольство продовжують залишатися історично високими, а у 38 із 58 країн, у яких є ознаки голоду, продовольча інфляція перевищила 10%.

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Джерело: Мінфін
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