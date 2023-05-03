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3 травня 2023, 15:59 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії 4 небанківським фінустановам, 7 — виключив з реєстрів

Нацбанк України анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам, шість — виключив з Державного реєстру фінансових установ, а одного страхового брокера — з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів. Про це йдеться у повідомлені регулятора.

Нацбанк України анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам, шість — виключив з Державного реєстру фінансових установ, а одного страхового брокера — з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.
Фото: epravda.com.ua

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Кому анулювали ліцензії

На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • ТОВ «ФК «Інком Фінанс» (ЄДРПОУ 40398953);

  • ПТ «Ломбард «Карат» Трофімов і компанія (ЄДРПОУ 30783670).

Також на підставі отриманих заяв ТОВ «Коллект центр» (ЄДРПОУ 44276926) та ТОВ «Кліринг Фінанс» (ЄДРПОУ 43955101) анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Кого виключили з реєстрів

На підставі поданих документів ТОВ «ФК «Інком Фінанс», ПТ «Ломбард «Карат» Трофімов і компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також чотири небанківські фінансові установи виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з прийняттям Нацбанком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх ліцензій/останньої з наявних:

  • ТДВ «СК «Рік-Автогарант» (ЄДРПОУ 38325928);

  • ТОВ «Пульман Фінанс» (ЄДРПОУ 43415557);

  • ПТ «Ломбард «Сміла — Кредит — Центр» Косенко і компанія (ЄДРПОУ 33278439);

  • ТОВ «Сузір'я Фінанс» (ЄДРПОУ 39804515).

Новачки реєстру

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено ТОВ «Арт-Страхування» (ЄДРПОУ 40273649) на підставі поданої ним заяви.

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Джерело: Мінфін
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