Тиск на ринки та падіння ціни на нафту: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 1,2%, а високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones знизилися на 1,1%. Інвестори зберігають стриманий настрій напередодні майбутнього рішення Федеральної резервної системи за процентними ставками.

Незважаючи на банківську кризу, що триває в США, учасники ринку очікують, що ФРС підвищить ставки ще на 0,25%.

Тим часом стурбованість із приводу стелі американського державного боргу також починає чинити деякий тиск на ринки, зауважує SeekingAlpha.

Акції Азії знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,8%, південнокорейський Kospi впав на 0,9%, сінгапурський STI скоротився на 0,9%, гонконгський Hang Seng знизився на 1,6%, а японська Nikkei зросла на 0,1%.

Все через ознаки ослаблення американської економіки, а також нових проблем у банківському секторі США.

Акції регіональних банків США різко впали у вівторок

За підсумками вчорашньої торгової сесії галузевий індекс S&P Regional Banks знизився приблизно на 7%.

Серед лідерів падіння: PacWest Bancorp (-26,5%), Western, Alliance Bancorp (-20,4%) та New York Community Bancorp (-7%).

Не залишилися осторонь великі американські банки. Акції Wells Fargo впали на 4,7%, папери Citigroup та Bank of America знизилися на 3,1% та 3,9% відповідно, а капіталізація JPMorgan зменшилася на 1,7%.

Падіння акцій банків із США відновилося після краху First Republic Bank — найбільшого банкрутства американського банку з часів фінансової кризи 2008 року.

Тим часом учасники ринку побоюються, що банківська криза все ще далека від завершення.

Акції американських енергетичних компаній знижуються на тлі падіння нафтових цін

За підсумками вчорашніх торгів галузевий індекс S&P 500 Energy знизився на 1,4%.

Серед акцій великих енергетичних компаній США у лідерах падіння у вівторок:

Halliburton (-7,4%), Schlumberger (-6,2%), APA Corporation (-6,6%), EOG Resources (-5,3%) та Marathon Oil (-5,1%). Найбільші енергетичні компанії США — Chevron і Exxon Mobil — також знижувалися вчора (на 4% і 3,3% відповідно).

Падіння акцій американських енергетичних компаній відбувається на тлі зниження нафтових цін. За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent подешевшали на 5% до $75,32 за барель, а контракти на WTI знизилися на 5,3% до $71,66.

Зниження нафтових цін пов'язане з даними, що розчаровують з Китаю, які свідчать про падіння виробничої активності в країні, а також з нестабільністю в банківській галузі США та погіршенням перспектив зростання американської економіки.

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