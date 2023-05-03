Минулої доби українські захисники ліквідували ще 520 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 191 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
520 російських окупантів та 28 БПЛА. Втрати ворога за 2 травня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу - близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
- танків — 3702 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7199 (+6) од,
- артилерійських систем - 2946 (+16) од,
- РСЗВ - 544 (+0) од,
- засоби ППО — 300 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2505 (+28),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5865 (+14) од,
- спеціальна техніка — 363 (+3).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі