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3 травня 2023, 11:01 Читать на русском

П’ять українських фінтехів отримають по $10 000 від Mastercard

П'ять українських стартапів отримають гранти $10 000 в рамках програми Start Path Ukraine від Mastercard. Про це йдеться у повідомленні компанії.

П'ять українських стартапів отримають гранти $10 000 в рамках програми Start Path Ukraine від Mastercard.

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Хто отримав

Гранти отримали фінтех-стартапи, які працюють над сервісами для віддаленої ідентифікації, онлайн-кредитування, автоматизації звітності для фінмоніторингу, а також над рішеннями для малого та середнього бізнесу.

  • ML Point — готове рішення для фінансових установ та їх фахівців із протидії відмиванню коштів, що дозволяє автоматизувати процеси фінмоніторингу (зберігання даних, аналіз та звітність) з урахуванням усіх актуальних вимог законодавства;

  • Electronic KYC — програмне забезпечення (SaaS), яке допомагає банкам та фінтех-компаніям швидко розширювати свої клієнтські бази, зводячи до мінімуму зусилля клієнта для відкриття рахунку та повністю автоматизуючи процес залучення клієнтів;

  • Neofin — комплексне рішення для запуску споживчого кредитування, що покриває всі етапи життєвого циклу кредитного продукту, включаючи онбординг, ідентифікацію та верифікацію, систему прийняття кредитних рішень, подальший облік та обслуговування кредитів;

  • RemOnline — універсальна платформа для малого та середнього бізнесу, що допомагає автоматизувати бізнес-процеси, включаючи обробку замовлень, продажу, управління клієнтською базою, складським обліком, фінансами, розрахунком заробітної плати та аналітикою;

  • Zhabka — інноваційне платіжне рішення для підприємців, що дозволяє виставляти та оплачувати рахунки у різних соціальних мережах та месенджерах, не залишаючи чат із клієнтом.

« Українські фінтехи, незважаючи на нинішні виклики, залишаються непохитними та прогресивними. Ми віримо, що фінтех-стартапи здатні зробити вагомий внесок у відновлення країни», — зазначила гендиректор Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва.

Протягом шестимісячної програми українські стартапи матимуть доступ до ресурсів, менторського супроводу та можливостей нетворкінгу з експертами.

На сьогодні у рамках Start Path підтримку отримали понад 350 стартапів із 42 країн по всьому світу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
3 травня 2023, 11:59
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Хто в темі, той посміявсь з $10k.
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