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3 травня 2023, 9:37 Читать на русском

«Митний безвіз»: за сім місяців оформили майже 4,5 тисячі транзитних декларацій

Від 1 жовтня 2022 року, коли почали діяти положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від 1 жовтня 2022 року, коли почали діяти положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій.
Фото: mind.ua

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«З початку міжнародного застосування NCTS 1 жовтня 2022 року оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій. За ці 7 місяців „митного безвізу“ по 1 198 деклараціях спільного транзиту товари були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у квітні цього року було оформлено 287 таких декларацій.

Загалом минулого місяця в країнах — учасницях конвенції було завершено 1 372 переміщення, розпочатих в Україні. Це майже удвічі більше, ніж у березні 2023 року.

Причому така динаміка спостерігається два місяці поспіль. Загальна кількість переміщень з України за 7 місяців сягнула 3 276.

Джерело: Мінфін
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