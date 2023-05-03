Туристична галузь у 1 кварталі сплатила на 29% менше податків, ніж торік

У порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році падіння становить 39% — тоді в казну держави від тургалузі було перераховано 629 млн 135 тис. грн.

На 34% зменшилась загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб зменшилася на 35%, а фізичних — на 34%. Якщо порівнювати цей показник з першим кварталом 2021 року, то загальне зменшення склало 38% — юридичні особи на 44%, фізичні на 36%.

«Найбільша частка надходжень до держбюджету — 61% сплачена готелями — 233 млн 693 тис. грн.

«Однак ця сума все ж на 22% менша за аналогічний період 2022 року (299 млн 782 тис. грн) і на 41% менша за той же період у 2021 році (394 млн 576 тис. грн)», — йдеться у повідомленні.

При цьому за перші три місяці цього року на 48% зменшилася частка сплаченого податку від діяльності турбаз та дитячих таборів відпочинку. У бюджет від цих засобів розміщення надійшло 25 млн 652 тис. грн податку проти 49 млн 112 тис. грн за перші три місяці минулого року. Якщо порівнювати цей же період з аналогічним у 2021 році, то податкові надходження впали на 78%.

Водночас зафіксовано невеликий приріст сплачених податків (на 20%) від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів. Однак в порівняні з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися на 67%.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів, перший квартал року завжди характеризується найнижчими податковими надходженнями від тургалузі, оскільки туристичний сезон в Україні починається в травні та закінчується в листопаді.

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