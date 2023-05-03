Гривня зміцнилася до євро на 16 копійок. Офіційний курс валют

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2 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,26 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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