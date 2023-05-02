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2 травня 2023, 19:44 Читать на русском

Додаткову надійність роботи енергосистеми: Україна і Польща модернізували лінію електропередачі

Укренерго спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Укренерго спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною.
Фото: pixabay.com

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Відновлений інтерконектор з Польщею функціонує з 27 квітня 2023 року і успішно відпрацював 3 дні в тестовому режимі.

В Укренерго зазначили, що ця міждержавна лінія електропередачі означає додаткову надійність роботи української енергосистеми як частини європейської енергомережі.

«Рух України до Євросоюзу — це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості.

За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки", — заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами голови правління Укренерго Володимира Кудрицького. Ця лінія посилить зв’язки між українською та європейською енергосистемами.

«Якщо потреби будуть іншими, ми зможемо імпортувати електроенергію з Європи. Ця лінія становить додатковий елемент європейської енергетичної безпеки та сприяє розвитку стабільної енергомережі в Україні», — заявив Кудрицький.

Протяжність лінії

Загальна протяжність лінії сягає майже 400 км, понад 70% з них проходить територією України. Лінія підключена до магістральної енергомережі через відкритий розподільний пристрій на одному з українських енергооб'єктів.

«Основний обсяг робіт був виконаний у цьому вузлі, щоб вироблена українською енергосистемою електроенергія могла бути перетворена на європейську напругу 400 кВ та передана до Європи. 125 фахівців (45 співробітників „Укренерго“ та 80 підрядників) працювали на будівництві об'єкта з боку України протягом п’яти місяців під час війни», — розповіли в Укренерго.

Вартість проєкту

Загальна вартість проєкту склала 350 млн грн. Крім того, низка необхідного обладнання була надана безплатно польськими партнерами.

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Джерело: Мінфін
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