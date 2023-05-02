Кабмін доповнив перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла

Сьогодні, 2 травня, Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. А також — ВПО, які належать до вразливих верств населення.

Так, Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

До вразливих категорій, зокрема, належать:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім'ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім'ї тощо.

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