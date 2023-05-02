Китай став світовим лідером цього року на ринках IPO. Китайські компанії залучили $19,5 млрд під час первинних розміщень акцій у 2023 році порівняно з $3,8 млрд, залученими компаніями США, підрахувало видання Financial Times.
Китай став лідером на світовому ринку IPO
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Зростання активності на ринку IPO
Зростанню активності на ринку IPO у Китаї цього року сприяли скасування жорстких обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19 та новий спрощений режим лістингу на Шанхайській (Shanghai Stock Exchange, SSE) та Шеньчженьській фондових біржах (Shenzhen Stock Exchange, SZSE).
Американський ринок
Негативний вплив на активність на американському ринку IPO зробили підвищення ставок ФРС, стабільно висока інфляція та побоювання щодо економічного спаду. Крім того, банківські потрясіння у США знизили інтерес до нових розміщень, повідомило видання.
Кількість IPO у США впала на 40% у річному обчисленні за перші чотири місяці 2023 року. За даними фінансової платформи Dealogic, за підсумками 56 розміщень компанії залучили трохи більше $3,8 млрд. Минулого року за цей же період компанії зібрали на IPO близько $12,3 млрд, незважаючи на розпродаж на фондових ринках. 2021 року за перші чотири місяці обсяг залучення становив $130 млрд.
Глава відділу ринків акціонерного капіталу Stifel у США Сет Рубін повідомив, що інвестори почали виявляти більше інтересу до кандидатів на проведення IPO, але не поспішали купувати нові лістинги, враховуючи, що багато емітентів, що вже вийшли на біржу, все ще торгувалися з істотними знижками до їхньої початкової оцінки.
Ринок IPO у Європі
Ринок IPO в Європі також занепадає, пише видання. У Європі, за даними FT, цього року корпоративні емітенти залучили близько £1,8 млрд ($2,24 млрд), що на 40% менше, ніж за перші чотири місяці 2022 року.
У Великобританії пройшло шість лістингів у 2023 році, в рамках яких емітенти залучили всього £90 млн. У своєму звіті про торги за перший квартал компанія, що управляє Лондонською фондовою біржею (London Stock Exchange Group), вперше не включила останні дані щодо нових випусків та загальної суму грошей, залучених на первинних фондових ринках.
Китайський ринок IPO знаходиться у відносно хорошому стані порівняно зі США та Європою, пише FT.
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