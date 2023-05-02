Курс валют на вечір 2 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 2 травня Закриття 2 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,21/40,59 40,02/40,41 19/18

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−37,90 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,85, євро — 41,35−41,52 грн.

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