В Україні ліквідували девʼять криптовалютних обмінників

Українські правоохоронці разом із Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США ліквідували дев’ять криптовалютних обмінників. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Які криптообмінники ліквідували

24xbtc.com,

100btc.pro,

pridechange.com,

101crypta.com,

uxbtc.com,

trust-exchange.org,

bitcoin24.exchange,

paybtc.pro,

owl.gold.

За даними Нацполіції, сервіси надавали можливість обмінювати криптовалюти, отримані внаслідок злочинних дій.

«Вебресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалют. Такі послуги надавалися для сприяння легалізації та відмивання грошей, здобутих протиправним шляхом. Через біржі зловмисники проводили активи, отримані в результаті атак шкідливим програмним забезпеченням (вірусами-шифрувальниками) та онлайн-шахрайства», — йдеться в повідомленні.

Рекламування послуг з обміну здійснювалося на закритих хакерських форумах.

В ході операції інфраструктуру, яка розміщувалася на серверах у США, Європі та в Україні, заблокували.

Наразі працівники поліції встановлюють причетних до злочинної діяльності.

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