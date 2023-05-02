росія хоче відновити купівлю іноземної валюти — юанів

Міністерство фінансів росії наступного тижня збирається оголосити про відновлення купівлі іноземної валюти — юанів — до своїх резервів. Про це пише Bloomberg.

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Скільки планують купити

Початкові обсяги купівлі будуть невеликими — в еквіваленті $200 млн на місяць. Але це символічний крок, який має показати, що нібито росії вдалося стабілізувати нафтові доходи, попри західні санкції.

«Для ринку важливо, щоб держава знову почала накопичувати резерви, а не витрачати їх», — цитує агентство аналітика Freedom Holding Corp Наталію Мільчакову.

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Нагадаємо

Відомо, що бюджет Росії на 2023 рік базується на ціні суміші Urals близько $70,1 за барель, хоча основна російська суміш зараз торгується на рівні нижче $50 за барель.

За даними МВФ, цього року номінальний ВВП Росії, ймовірно, становитиме $2,14 трильйона, що є найвищим показником з 2013 року.

Після повномаштабного вторгнення близько половини валютних резервів РФ у розмірі $640 млрд було заморожено. Чиновники заговорили про купівлю «дружніх» валют, щоб уповільнити зростання рубля в червні.