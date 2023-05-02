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2 травня 2023, 11:50 Читать на русском

Абанк розповів, як клієнти можуть отримати максимальну вигоду від депозитів цієї весни

Нещодавно Абанк повідомив про запуск депозитної акції «Квітучі депозити», яка дає можливість клієнтам оформити вклади за максимальною ставкою у банку 18,5%.

В акції беруть участь вклади Online та «Стандарт строковий» на 6 місяців у гривні.

Для участі в акції достатньо оформити вклад Online на 6 місяців, щоб отримати ставку 18%, чи вклад «Стандарт строковий» у гривні на 6 місяців під 17,5%.

Також в період дії акції можна отримати надбавку 0,5% при оформленні вкладу на суму від 150 000 грн, а умови лонгації вкладів — без змін.

Акція діє з 24.04.2023 р. до 31.05.2023 р.

Оформити вклад Online можна у мобільному додатку АВаnk24 всього за декілька хвилин, вклад «Стандарт строковий» можна оформити у мобільному додатку чи у будь-якому зручному відділенні банку.

Про А-Банк:

АТ «А-Банк» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків 30.10.1992 р. за номером № 127. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

За новинами А-Банку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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