Абанк розповів, як клієнти можуть отримати максимальну вигоду від депозитів цієї весни

Нещодавно Абанк повідомив про запуск депозитної акції «Квітучі депозити», яка дає можливість клієнтам оформити вклади за максимальною ставкою у банку 18,5%.

В акції беруть участь вклади Online та «Стандарт строковий» на 6 місяців у гривні.

Для участі в акції достатньо оформити вклад Online на 6 місяців, щоб отримати ставку 18%, чи вклад «Стандарт строковий» у гривні на 6 місяців під 17,5%.

Також в період дії акції можна отримати надбавку 0,5% при оформленні вкладу на суму від 150 000 грн, а умови лонгації вкладів — без змін.

Акція діє з 24.04.2023 р. до 31.05.2023 р.

Оформити вклад Online можна у мобільному додатку АВаnk24 всього за декілька хвилин, вклад «Стандарт строковий» можна оформити у мобільному додатку чи у будь-якому зручному відділенні банку.

Про А-Банк:

АТ «А-Банк» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків 30.10.1992 р. за номером № 127. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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