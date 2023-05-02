Нещодавно Абанк повідомив про запуск депозитної акції «Квітучі депозити», яка дає можливість клієнтам оформити вклади за максимальною ставкою у банку 18,5%.
Абанк розповів, як клієнти можуть отримати максимальну вигоду від депозитів цієї весни
В акції беруть участь вклади Online та «Стандарт строковий» на 6 місяців у гривні.
Для участі в акції достатньо оформити вклад Online на 6 місяців, щоб отримати ставку 18%, чи вклад «Стандарт строковий» у гривні на 6 місяців під 17,5%.
Також в період дії акції можна отримати надбавку 0,5% при оформленні вкладу на суму від 150 000 грн, а умови лонгації вкладів — без змін.
Акція діє
Оформити вклад Online можна у мобільному додатку АВаnk24 всього за декілька хвилин, вклад «Стандарт строковий» можна оформити у мобільному додатку чи у будь-якому зручному відділенні банку.
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