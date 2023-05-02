Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 191 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів та 15 ракет. Втрати ворога за 1 травня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 3701 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7193 (+1) од,
- артилерійських систем - 2930 (+9) од,
- РСЗВ — 544 (+0) од,
- засоби ППО — 298 (+3) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),
- крилаті ракети - 947 (+15),
- кораблі /катери s — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5851 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 360 (+1).
Джерело: Мінфін
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