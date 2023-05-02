НБУ: 20 учасників ринку фінансових платіжних послуг отримали ліцензії. Перелік

ТОВ «Українська платіжна система» (ЄДРПОУ 35780941) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Ево» (ЄДРПОУ 43170392) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК Юапей» (ЄДРПОУ 39407959) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Фенікс» (ЄДРПОУ 35075436) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «Свіфт грант» (ЄДРПОУ 39859339) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «АП.Мі Фінанс» (ЄДРПОУ 40461899) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Елаєнс» (ЄДРПОУ 38905834) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);

ТОВ «ФК «Артуа» (ЄДРПОУ 40270391) — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);