Нацбанк відповідно до вимог нового закону «Про платіжні послуги» видав ще 10 ліцензій на надання фінансової платіжної послуги. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ: 20 учасників ринку фінансових платіжних послуг отримали ліцензії. Перелік
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Кого додали до Реєстру платіжної інфраструктури
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ТОВ «Українська платіжна система» (ЄДРПОУ 35780941) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК «Ево» (ЄДРПОУ 43170392) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК Юапей» (ЄДРПОУ 39407959) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК «Фенікс» (ЄДРПОУ 35075436) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «Свіфт грант» (ЄДРПОУ 39859339) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК «АП.Мі Фінанс» (ЄДРПОУ 40461899) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК «Елаєнс» (ЄДРПОУ 38905834) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «ФК «Артуа» (ЄДРПОУ 40270391) — у статусі фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг, з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків);
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ТОВ «Універсальні платіжні рішення» (ЄДРПОУ 37973023) — у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків).
Як зазначає регулятор, частка цих фінансових установ на ринку платіжних послуг за обсягом операцій становить понад 80%.
Кому відмовили
Компанії ТОВ «ФК Хантер» відмовлено у видачі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.
Національний банк продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах процесу переліцензування.
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