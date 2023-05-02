Материнська компанія Facebook — Meta Platforms — планує залучити $7 млрд в рамках другого випуску облігацій. Про цепише Bloomberg.
Meta Цукерберга планує випуск облігацій на $7 мільярдів
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Що відомо
Зазначається, що материнська компанія Facebook планує використовувати ці кошти для фінансування капітальних витрат, викупу звичайних акцій, а також для придбань або інвестицій.
Meta, яка не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі, минулого року залучила $10 мільярдів у своєму першому випуску корпоративних облігацій.
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У середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і виручки за перший квартал, а її акції зросли на 13% минулого тижня, додає Reuters.
Джерело: Мінфін
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