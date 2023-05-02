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2 травня 2023, 9:44 Читать на русском

KFC, Mercedes-Benz та EA: Із ринку росії за останній місяць вийшли більше 20 компаній

За останній місяць понад 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Серед них, зокрема, німецький автомобільний бренд класу люкс Mercedes-Benz, мережа ресторанів швидкого харчування KFC, американська корпорація із розробки відеоігор Electronic Arts та інші. Про це йдеться у дослідженні KSE.

За останній місяць понад 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок.

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Загалом 233 (7,3% від загального числа) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії. За останні два тижні до категорії зі статусом «вийшли» додалося 20 компанії. Також, 1203 (37,8% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Водночас 1240 (38,9% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 509 (16% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Згідно з даними моніторингу, 233 міжнародних компаній, що повністю залишили ринок росії, забезпечували щонайменше 395,4 тис. робочих місць, їхній річний дохід складав $55,4 млрд, капітал оцінювався у $40,1 млрд, тоді як вартість активів цих компаній сягала $49,2 млрд.

Хто покинув ринок

У квітні ринок рф покинули AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Daimler (також представлені в країні Mercedes-Benz і Mercedes-Benz Mobility), Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Henkel, KFC (з батьківською компанією Yum! Brands), Kone (ідентифіковано з запізненням, вийшли у 2022 році), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

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Джерело: Мінфін
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