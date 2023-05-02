Агропросперіс Банк збільшив ставки за депозитами

Сьогодні Агропросперіс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні строком 9 та 12 місяців.

Найвищий дохід 18% річних у гривні вам принесе вклад Класичний+ терміном 9 місяців, а при вкладі від 100 000 грн або пред’явленні пенсійного посвідчення ви отримаєте +0,25% додаткового бонусу до ставки.

Найвища прибутковість короткострокових депозитів становить 16,75% річних у гривні для вкладу Класичний+ на 3 місяці. Якщо ж вам важливо мати вільний доступ до коштів в будь-який момент, обирайте картку Мрія і отримуйте до 11% річних відсоток на залишок без жодних обмежень на зняття коштів.

Зручно розрахувати ваш прибуток та підібрати найкращий для себе вклад ви можете на сайті банку у розділі Депозити для приватних осіб.

Обирайте розумне примноження коштів на вигідних депозитах в Агропросперіс Банку зі 100% іноземним капіталом США та Європи та найвищим рейтингом надійності депозитів ua1.

Розмістити депозит в банку можна у будь-якому відділенні або, якщо ви вже є клієнтом, в онлайн-банкінгу AP Bank лише за декілька кліків.