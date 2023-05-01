Курс валют на вечір 1 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 1 травня Закриття 1 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,22/40,61 40,30/40,70 8/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,88, євро — 41,45−41,55 грн.

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