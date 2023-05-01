До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 1 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 1 травня
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Закриття 1 травня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,22/40,61
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40,30/40,70
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8/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,88, євро — 41,45−41,55 грн.
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