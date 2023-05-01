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1 травня 2023, 13:39 Читать на русском

Українців попередили про нові випадки шахрайства з виплатами для ВПО

Внутрішньо переміщених осіб попередили про випадки шахрайства з соціальною допомогою, які почастішали. Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Внутрішньо переміщених осіб попередили про випадки шахрайства з соціальною допомогою, які почастішали.

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Що відомо

«У соціальних мережах та телеграм-каналах знову активізувалися шахраї, які пропонують допомогу для внутрішньо переміщених осіб від міжнародних організацій», — розповіли у відомстві.

Також аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема «єПідтримки», допомоги від Євросоюзу або різних програм благодійних фондів.

У Мінреінтеграції наголосили, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій.

«На офіційному ресурсі можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку. Але міжнародний донор ніколи не проситиме надати дані про банківську картку. Тому в жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код та PIN-код до вашої картки», — пояснили у відомстві.

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Джерело: Мінфін
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