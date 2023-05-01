Акціонери хочуть позбавити Баффета однієї посади. Рада директорів — проти

Національний юридичний та політичний центр (NLPC) від імені акціонерів Berkshire Hathaway пропонує розділити повноваження голови та головного виконавчого директора компанії. Зараз обидві ці посади обіймає Уоррен Баффет уже протягом 53 років. Щорічні збори Berkshire відбудуться 6 травня в Омаху. Про це йдеться у заяві центру.

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Що відомо

Баффету 92 роки, він є власником контрольного пакета акцій Berkshire з 1965 р., а також її головою і головним виконавчим директором з 1970 р.



NLPC вважає, що поєднання ролей послаблює структуру управління корпорації, а Баффет при цьому «може надавати надмірний вплив на раду та її порядок денний, послаблюючи нагляд ради директорів за керівництвом».

Потрібно розпочати перехід від «концентрованого лідерства та влади містера Баффета», тим більше, що наступник, Грег Абель, уже давно визначений, наголошує організація.

Надалі компанії буде лише складніше «перейти від образу, орієнтованого особистість, до образу, заснованому на продуктивності», вважає NLPC.



«Уоррену Баффету цього року виповнюється 93 роки, а його головному раднику Чарлі Мангеру — 99 років, — заявив голова NLPC Пітер Флаерті. — Ми не ейджисти, але Berkshire Hathaway вже визначила, хто буде наступним генеральним директором і ймовірним головою, то чого вони чекають».



Аналогічну вимогу NLPC подавала і минулого року, але акціонери проголосували проти, перевага голосів становила 6 до 1.



Наразі рада директорів Berkshire Hathaway також офіційно висловила думку, що Баффет повинен займати обидві ролі, як це було протягом більше 50 років.



«Містер Баффет та інші члени Ради директорів детально обговорюють планування наступності на кожному засіданні Ради. У разі його смерті або неможливості керувати Berkshire жоден із членів родини Баффетів не братиме участі в управлінні Berkshire, але, як дуже великі акціонери Berkshire, родина Баффетів допомагатиме Раді директорів у виборі та нагляді за генеральним директором, обраним на зміну містеру Баффету. Водночас містер Баффет вважає, що було б розумно, щоб член сім'ї Баффет виконував функції невиконавчого голови ради директорів. Зрештою, однак, за це рішення нестиме відповідальність тодішня рада директорів», — повідомляється у заяві.

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