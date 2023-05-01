Минулої доби українські захисники ліквідували ще 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 190 960 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
450 російських окупантів та 1 танк. Втрати ворога за 30 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
- танків — 3700 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7192 (+3) од,
- артилерійських систем — 2921 (+7) од,
- РСЗВ - 544 (+0) од,
- засоби ППО - 295 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2476 (+1),
- крилаті ракети — 932 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5845 (+3) од,
- спеціальна техніка — 359 (+2).
Джерело: Мінфін
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