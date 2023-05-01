Україна підписала нові угоди з виробником «байрактарів»

Україна підписала 3 нові угоди з турецькою компанією Baykar. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

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«Вчора відпрацював день в Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки «Teknofest 2023». Багато зустрічей, одна мета — пошук шляхів посилення українського ОПК.

Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, зрозуміло не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", — написав Камишін в телеграм-каналі.

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