Україна підписала 3 нові угоди з турецькою компанією Baykar. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
Україна підписала нові угоди з виробником «байрактарів»
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«Вчора відпрацював день в Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки «Teknofest 2023». Багато зустрічей, одна мета — пошук шляхів посилення українського ОПК.
Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, зрозуміло не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", — написав Камишін в телеграм-каналі.
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