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30 квітня 2023, 14:01 Читать на русском

До «Дія.City» приєдналася IT-«дочка» Vodafone

Дочірня компанія «Vodafone Україна» IT SmartFlex приєдналася до «Дія.City». Як ідеться у повідомленні мобільного оператора, IT SmartFlex подала заявку і вже з 1 травня стане офіційним резидентом спеціального правового режиму для IT-компаній.

Дочірня компанія «Vodafone Україна» IT SmartFlex приєдналася до «Дія.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

Як зазначає директор IT SmartFlex Микола Тракнов, резидентство в «Дія.City» надасть їй додаткові можливості для створення інноваційних продуктів, у тому числі на базі штучного інтелекту та Data Analytics, які допомагатимуть виводити український телеком та його клієнтів на рівень світових технологічних гігантів.

IT SmartFlex була заснована в 2019 році і зараз налічує близько 200 співробітників. Вона є розробником усіх новітніх технологічних рішень для «Vodafone Україна» та її клієнтів.

Основним її напрямком є R&D-діяльність для сфери телекому, адже ця галузь нині є однією з найбільш високотехнологічних, охоплюючи не тільки послуги мобільного зв'язку, а й інші напрямки.

У портфелі IT SmartFlex є десятки проєктів різних напрямів — Big Data, IoT, фінтех, платформа омніканальних комунікацій, система цифрових продажів, CRM, digital assistance, благодійна платформа, рішення для HR та інші цифрові продукти.

У цій дочірній компанії Vodafone створює власний експертний центр для розробки нових продуктів і сервісів. Як зазначає мобільний оператор, наявність власної окрема IT-компанії забезпечує йому не тільки якість, але і швидкість впровадження цих продуктів.

Джерело: Мінфін
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