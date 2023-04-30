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30 квітня 2023, 12:30 Читать на русском

Статок Марка Цукерберга за день зріс на $10 мільярдів

Статки засновника та генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга 27 квітня виросли на $10 млрд і досягли $87,3 млрд, підрахував Bloomberg. Це третій за величиною одноденний приріст капіталу Цукерберга за всю історію, бізнесмен піднявся на 12-й рядок у рейтингу мільярдерів Bloomberg.

Статки засновника та генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга 27 квітня виросли на $10 млрд і досягли $87,3 млрд, підрахував Bloomberg.
Фото: epravda.com.ua

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В чому причина

Капітал Цукерберга збільшився завдяки ралі в акціях Meta після звіту за перший квартал 2023 року.

Виторг компанії зріс на 3%, до $28,65 млрд, хоча протягом трьох попередніх кварталів цей показник знижувався. На Уолл-стріт очікували виторг у $27,65 млрд.

Чистий прибуток хоч і впав на 24%, до $5,71 млрд, або $2,2 на акцію, виявився вищим за прогнози. Аналітики, опитані Refinitiv, очікували, що показник становитиме $2,03 на акцію, передає CNBC.

Кількість щоденних активних користувачів соцмережі Facebook (DAU) у першому кварталі досягла 2,04 млрд, щомісячних активних користувачів — 2,99 млрд.

Аналітики, опитані StreetAccount, очікували ці показники на рівні 2,01 млрд і 2,99 млрд. Загалом по компанії кількість щоденних активних користувачів (Family daily active people — DAP) досягла 3,02 млрд, щомісячних (MAP) — 3,81 млрд.

Нагадаємо

Найбільший приріст статків Марка Цукерберга був зафіксований на початку лютого 2023 року (+$12,5 млрд). Драйвером зростання тоді також стало ралі в акціях Meta після виходу звіту за четвертий квартал 2022 року. Акції компанії подорожчали більш ніж на 20% за один торговий день.

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Джерело: Мінфін
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