Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 190 510 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
470 російських окупантів, 4 БПЛА та 2 танки. Втрати ворога за 29 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 190 510 осіб ліквідовано,
- танків - 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7189 (+5) од,
- артилерійських систем - 2914 (+6) од,
- РСЗВ - 544 (+1) од,
- засоби ППО - 295 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2475 (+4),
- крилаті ракети - 932 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5842 (+6) од,
- спеціальна техніка — 357 (+2).
Джерело: Мінфін
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