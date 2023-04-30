Річний тариф на газ від Нафтогазу в період з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це йдеться на сайті компанії.
Нафтогаз не змінюватиме ціну на газ для побутових клієнтів до травня 2024 року
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Тарифи від Нафтогазу
«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», — заявив з цього приводу голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
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Нагадаємо
Як відомо, річні тарифи на газ для населення в Україні діють з 2021 року.
У липні 2022 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.
Він встановлює, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні.
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