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30 квітня 2023, 9:10 Читать на русском

Нафтогаз не змінюватиме ціну на газ для побутових клієнтів до травня 2024 року

Річний тариф на газ від Нафтогазу в період з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це йдеться на сайті компанії.

Річний тариф на газ від Нафтогазу в період з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн за куб.
Фото: pmg.ua

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Тарифи від Нафтогазу

«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», — заявив з цього приводу голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Читайте також: «Комфортний сезон». Нафтогаз запропонував новий тарифний план для населення

Нагадаємо

Як відомо, річні тарифи на газ для населення в Україні діють з 2021 року.

У липні 2022 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.

Він встановлює, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
30 квітня 2023, 9:37
#
Да, тарифы тоже обещали не повышать до конца войны + пол года после. Как и налоги и кредитные каникулы от банков.
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