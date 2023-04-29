Horizon Capital залучила $254 мільйони для інвестування в українські компанії

Американська компанія Horizon Capital змогла залучити $254 млн для інвестицій в українські компанії через свій фонд Horizon Capital Growth Fund IV. Про це повідомляє пресслужба Horizon Capital.

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Проміжний етап закриття фонду відбувся 28 квітня в Києві. Зазначається, що залучена сума, яка перевищила цільовий розмір нового фонду у $250 млн, демонструє високий рівень зацікавлення інвесторів привабливими можливостями у швидкозростаючих, високоефективних технологічних та експортно-орієнтованих компаніях, в тому числі в секторах легкої та харчової промисловості, сфері інноваційних споживчих товарів, фінтеху тощо.

«Сьогодні Horizon Capital і наша шановна група інвесторів увійшли в історію як перший та найбільший фонд, зібраний з початку повномасштабного вторгнення.

Для деяких міжнародних інвесторів HCGF IV став першою інвестицією в Україну з початку повномасштабного вторгнення та відкриває шлях для мільярдів доларів фінансування ще багатьох достойних проєктів в країні", — розповіла засновниця та головна виконавча директорка компанії Олена Кошарна.

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Очікується, що інвестиції Фонду сприятимуть стійкості України та її економічному зростанню завдяки, зокрема, створенню нових робочих місць, розширенню бази оподаткування, збільшенню доступу до капіталу для малого та середнього бізнесу та сприянню гендерній рівності.

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