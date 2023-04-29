Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 190 040 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
580 російських окупантів, 4 БПЛА та 3 танки. Втрати ворога за 28 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
- танків — 3697 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7184 (+3) од,
- артилерійських систем — 2908 (+3) од,
- РСЗВ — 543 (+0) од,
- засоби ППО — 294 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2471 (+4),
- крилаті ракети — 932 (+21),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5836 (+17) од,
- спеціальна техніка — 355 (+2).
Джерело: Мінфін
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