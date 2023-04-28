Курс валют на вечір 28 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 28 квітня Закриття 28 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,29/40,69 40,23/40,62 6/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−37,95 грн. Євро купують за 41,01 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,90, євро — 41,45−41,58 грн.

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