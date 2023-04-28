До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 28 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 28 квітня
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Закриття 28 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,29/40,69
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40,23/40,62
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6/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−37,95 грн. Євро купують за 41,01 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,90, євро — 41,45−41,58 грн.
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