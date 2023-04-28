Аналітик RoboForex: експорт України у січні-лютому 2023 року впав більш ніж на 40%

За даними Державної служби статистики України, сальдо зовнішньої торгівлі (різниця між обсягами експорту та імпорту) залишається негативним і становить 3,71 млрд. доларів США. Цей показник зріс на 243,52% щодо аналогічного періоду 2022 року. Це свідчить, що військовий конфлікт дуже відчутно знизив експортний потенціал України. Навіть пандемія коронавірусу не змогла завдати такої руйнівної шкоди економіці нашої країни. Масштабні удари по енергетичній інфраструктурі лише посилили поточний стан справ, оскільки одними із основних споживачів електроенергії є експортери. Додаткові складнощі з продажем агропродукції у країнах Східної Європи можуть позначитися на підсумках півріччя. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Помісячну динаміку експорту України представлено на діаграмі нижче.

Експорт України за січень-лютий 2022/2023 рр. (млрд доларів США). Джерело: Мінекономіки України.

З початку року експорт України знизився щодо аналогічного періоду 2022 року на 42,83% — до 6,46 млрд. доларів США. За лютий наша країна експортувала продукції на суму 3,33 млрд доларів — зростання до січня становило 6,39%. Причинами цього стали як зменшення обсягів експорту, і зниження світових ціни продовольчі і промислові товари. Найбільше падіння спостерігається у металургії, при цьому в аграріїв ситуація залишається досить стабільною.

Імпорт України за січень-лютий 2022/2023 рр. (млрд доларів США).Джерело: Мінекономіки України

За січень-лютий цього року імпорт України зменшився до того ж минулого періоду на 17,85% — до 10,17 млрд доларів США. Український імпорт у лютому зріс на 1,79% — до 5,13 млрд доларів. Загалом за результатами двох місяців 2023 року загальний торговий оборот становив 16,63 млрд доларів США. Падіння до аналогічного періоду 2022 року становило 29,77%. Торгівля велася більш ніж із 200 країнами.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 38,00, а євро досяг позначки 40,80. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише ускладнюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.