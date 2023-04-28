Економічне зростання США різко сповільнилося, ринки зростають: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 додав приблизно 2%, високотехнологічний Nasdaq — 2,4%, а індекс Dow Jones — 1,6%.

Сильні квартальні звіти американських технологічних гігантів підтримали зростання основних фондових індексів США.

Тим часом акції регіональних банків дещо стабілізувалися після недавнього падіння на фоні проблем First Republic Bank з утриманням депозитів.

Ринки Азії переважно зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,5%, японський Nikkei додав 0,9%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,1%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng подорожчали на 0,7% та 0,9% відповідно, а сінгапурський STI знизився на 0,2%.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону значною мірою зросли у п'ятницю завдяки сильним корпоративним звітам американських IT-гігантів.

Настрій інвесторів в Азії підтримав рішення банку Японії залишити без змін свою грошово-кредитну політику.

Економічне зростання США різко сповільнилося у першому кварталі 2023 року

За даними Міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт країни у січні-березні 2023 року зріс на 1,1% у річному обчисленні порівняно зі зростанням на 2,6% у попередньому кварталі.

Опитані Dow Jones економісти чекали на квартальне зростання ВВП США на рівні 2%.

У звіті Міністерства торгівлі США йдеться про те, що уповільнення зростання ВВП сталося через скорочення підприємствами своїх витрат, а також зниження обсягу інвестицій у товарно-матеріальні запаси. Це пов'язано з очікуваннями падіння споживчого попиту наприкінці цього року на тлі вищої вартості запозичень, оскільки процентні ставки у країні продовжують зростати.

Також уповільнення економічного зростання у США у першому кварталі 2023 року було обумовлено уповільненням темпів будівництва нових будинків.

У звіті Міністерства торгівлі США також зазначається, що американська економіка втратила імпульс для зростання останніми місяцями, і багато економістів прогнозують рецесію в країні наприкінці цього року.

Ціни на нафту наближаються до падіння шостий місяць поспіль

Ф'ючерси на Brent з початку місяця подешевшали на 1,3% — до $78,72 за барель, а контракти на WTI впали приблизно на 0,7% — до $75,14.

Вартість нафти знижується на щомісячній основі з листопада 2022 року, що є найтривалішим періодом падіння за понад вісім років, повідомляє Bloomberg.

Причиною зниження вартості нафти останнім часом є побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в США та країнах Азії, яке може вплинути на перспективи глобального попиту на енергоресурси цього року.

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